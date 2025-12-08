Celebran en Morón el aniversario 55 de la creación de la FEEM

Con una gala político-cultural y la entrega de reconocimientos, se conmemoró en el municipio avileño de Morón el 55.º aniversario de la creación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

El encuentro, que contó con la presencia de las principales autoridades del territorio, fue propicio para entregar diplomas de agradecimiento a un grupo de entidades y organismos por el apoyo brindado a la organización durante más de cinco décadas.

Durante la actividad también se reconocieron a los centros más destacados del año y a los estudiantes ejemplares por su labor dentro de la FEEM.

La gala fue amenizada con diferentes números musicales que, interpretados con gran talento y entusiasmo, llenaron el escenario juvenil de energía y alegría.