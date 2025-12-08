Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila

Celebran en Morón el aniversario 55 de la creación de la FEEM

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Dic 8, 2025

Con una gala político-cultural y la entrega de reconocimientos, se conmemoró en el municipio avileño de Morón el 55.º aniversario de la creación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

El encuentro, que contó con la presencia de las principales autoridades del territorio, fue propicio para entregar diplomas de agradecimiento a un grupo de entidades y organismos por el apoyo brindado a la organización durante más de cinco décadas.

Durante la actividad también se reconocieron a los centros más destacados del año y a los estudiantes ejemplares por su labor dentro de la FEEM.

La gala fue amenizada con diferentes números musicales que, interpretados con gran talento y entusiasmo, llenaron el escenario juvenil de energía y alegría.

 

          

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

Ganan Los Tigres este domingo y se mantienen con vida en la Serie Nacional de Béisbol

Dic 8, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Sociedad

Recuerdan en Morón el Aniversario 36 de la Operación Tributo (+Fotos)

Dic 8, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Sociedad

Rinden tributo en Primero de Enero a los hijos de la Patria (+Fotos)

Dic 7, 2025 Ariel González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

8 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

A las puertas del siglo

8 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Desmontando mitos de la industria petrolera: “El gas de los pozos se utiliza para llenar las balitas”

8 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Convoca la UPEC convoca a los premios nacionales de periodismo José Martí y Juan Gualberto Gómez

8 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila