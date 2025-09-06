Cuba denuncia política discriminatoria contra sus peloteros

Este lunes 1ro. de septiembre los equipos clasificados para el VI Clásico Mundial de Beisbol debieron entregar sus nóminas preliminares de 50 jugadores.

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) no ha sido oficialmente convocada por las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por su sigla en inglés) para cumplir con ese trámite.

Los organizadores del evento han manifestado que, pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, no tienen la aprobación del Gobierno de EE. UU. que posibilita la participación de Cuba. La FCBS denuncia la aplicación de una política discriminatoria contra los peloteros cubanos.

Las regulaciones de ee. uu. que impiden la asistencia de nuestros atletas en dicho evento son contrarias al espíritu deportivo. Todo el proceso se ha caracterizado por una dilación injustificada que genera incertidumbres y afecta el proceso técnico de conformación de nuestra nómina.

Nuestro país ha sido víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional.

Cuba no pide privilegios. Los peloteros cubanos ganaron, en el terreno, su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Beisbol. Nuestra historia deportiva, marcada por hazañas olímpicas, campeonatos mundiales y una cantera de atletas admirada globalmente nos otorga legitimidad competitiva.

El talento, la pasión y el compromiso de Cuba con el deporte no se doblegarán ante maniobras burocráticas ni exclusiones políticas. Seguiremos defendiendo el derecho de nuestros atletas a representar a Cuba en igualdad de condiciones.

La Habana, 5 de septiembre de 2025

Federación Cubana de Beisbol y Softbol

Tomado de Granma