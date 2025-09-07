Pierden Los Tigres en jornada doble en Serie Nacional de Béisbol

Los tigres avileños cayeron en la jornada doble de este sábado correspondiente a la serie nacional de Béisbol frente Matanzas en partidos jugados en del estadio Victoria de Girón .

Sólo una carrera pudo anotar la trompa de Danni Miranda la doble jornada de hoy.

En el primer desafío la victoria yumurina resultó de 6-0 con ofensiva de nueve imparables por cinco de los avileños , Silvio Iturralde se llevó la éxito Leonardo Reyes cargaba con la derrota.

Ha segunda hora el plantel matancero aprovecho el descontrol del picheo de los tigres que regaló 8 boletos y tolero nueve imparables para ceder por nocaut 12-1 .

En este desafío José Amaury Noroña de 4-3 con dos jonrones y siete empujadas los mejor del encuentro en partido donde Jonathan Bridon Sarduy pego un cuadrangular y Eduardo Blanco también saco una pelota .

Yankiel Tamayo perdió el juego el primero de los cinco lanzadores que utilizo Ciego de Ávila .

Excelente el regreso de Renner Rivero, lanzó 5 entradas, una carrera limpia permitió 6 imparables, propinó 5 ponches .

Mañana Domingo 5to desafío desde las 11 de mañana en el victoria de Girón.