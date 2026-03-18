Enfrenta dificultades producción de la fábrica de Florencia

En medio de la aguda crisis energética por la que atraviesa el país, la Unidad Empresarial de Base (UEB) Productiva Fábrica Florencia, perteneciente a la Empresa de Conservas de Vegetales Ciego de Ávila, busca alternativas para sostener su producción.

El trabajo manual ha pasado a ser protagonista en aquellas labores donde es posible avanzar de esa manera, por lo que el empleo de las maquinarias se reduce a los momentos donde haya electricidad.

En ese último caso se cita al personal, desfasando los horarios si es necesario, con el objetivo de aprovechar al máximo esa fuente de energía.

Así lo confirmó Yoel Hernández Zayas, director de la mencionada industria, quien además dijo que la labor no solo se ha visto limitada por el escaso suministro eléctrico, sino que se extiende a las dificultades para adquirir envases adecuados, además de otros insumos necesarios. Estos, afirmó, se buscan con varios actores económicos.

Tales contratiempos hacen comprender que la producción en lo que va de año sea muy baja, tanto en cantidad como en variedad, aunque al menos no se ha detenido.

En estos momentos se trabaja en conservar col, cebolla y tomate verde, con vistas a procesarlos más adelante para hacer vegetales mixtos.

Hernández Zayas también informó que, unida a la falta de recipientes citada con anterioridad, la gran dificultad con el transporte ha provocado un menor nivel de comercialización. Según explicó, hoy prácticamente se vende solo dentro del municipio.

Este panorama adverso persiste a pesar de que a inicios de este año la entidad pasara a convertirse en una UEB, cambio que se esperaba en el centro, pues así este logró aumentar su independencia en aspectos claves como el de las contrataciones.

De todas formas, mientras permanezcan las condiciones actuales, esa transformación por sí sola no garantizará un despertar definitivo de la fábrica, pero sí será positivo que, en cierta medida, disminuyan varias limitaciones con las que el colectivo de la entidad lidiaba antes.

Tomado de Invasor