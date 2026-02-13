¿Qué ha sucedido en las primeras 24 horas de salida de la CTE Guiteras?

Más de un centenar de acciones correctivas se acometen en la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, con el fin de propiciar su rápida incorporación al sistema electroenergético nacional.

“Estamos eliminando las averías localizadas en el exterior de la caldera», precisó el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la industria, quien explicó que en horas de la noche de este martes se pasará a la inspección del interior del horno.

“Estas operaciones nos permitirán conocer si es necesario reparar dentro, aunque la ruta crítica conlleva la realización de pruebas neumáticas e hidráulicas para comprobar la eficiencia del trabajo», añadió.

El especialista señaló que si no se hace necesario laborar dentro de la caldera, el mayor bloque unitario de la isla podría iniciar el proceso de arranque en la madrugada del miércoles, para intentar la sincronizacion en un lapso de ocho horas.

Tomado de Cubadebate