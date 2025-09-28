Abanderado equipo Cuba Sub-23 de béisbol a Torneo Panamericano

El equipo Cuba Sub-23 de béisbol recibió hoy la enseña nacional en el estadio Latinoamericano, como antesala de su viaje a Panamá, donde del 27 de octubre al 4 de noviembre se disputará el Campeonato Panamericano.

Danny Miranda, director del conjunto, comentó que el grupo cuenta con calidad y experiencia, y que el primer reto será asegurar uno de los tres boletos al Mundial Sub-23.

Tenemos un equipo sólido, con bateo fuerte y lanzadores con experiencia en ligas extranjeras, afirmó a la prensa en días recientes.

Los partidos se jugarán en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas y Cuba integrará el Grupo B junto a Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses, Bahamas y Aruba, mientras que México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá conformarán el Grupo A.

Avanzarán a semifinales los dos primeros de cada grupo; los ganadores obtendrán los dos primeros pases directos al Mundial, y el vencedor del partido por el bronce se quedará con el tercer cupo.

