Cuba por el boleto mundialista en el Panamericano Sub 23 de Béisbol

Con la intención de clasificarse al Campeonato Mundial de la categoría Sub 23, el equipo cubano dirigido por el avileño Danny Miranda ya se encuentra en Ciudad Panamá para comenzar desde este domingo el torneo.

El camino de Cuba hacia el Campeonato Mundial consiste en superar a los equipos más fuertes del caribe sobre todo Puerto Rico principal rival del Grupo B donde también aparecen Arubas , Bahamas e Islas Vírgenes de Estados Unidos .

Si bien son Rivales que hay que respetarlos, en el papel Cuba debería llegar a la final junto al equipo Boricua .

México y Panamá se vislumbran como los más fuertes en la llave A .

La fortaleza de Cuba parece radicar en la ofensiva y el picheo lo que hacen del plantel un equipo sólido .

El hecho de que jugadores clave como Cristian Rodríguez, Darío Sarduy , José Ignacio Bermúdez y Rafael Orlando Perdomo estén actuando en ligas profesionales de Japón e Italia, respectivamente, es una ventaja significativa.

Esta exposición a niveles de competencia de alto rendimiento puede marcar la diferencia en momentos cruciales del torneo.

Mientras Cuba compite en el Caribe, las otras dos plazas panamericanas para el Mundial se definirán en los torneos de Sudamérica (CONSUBE) y Centroamérica/Norteamérica (CONCEBE).

· Zona Sudamericana (CONSUBE): Se jugará en Lima, Perú, del 20 al 25 de octubre. Los participantes son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Venezuela y Colombia se perfilan tradicionalmente como los favoritos en esta región.

· Zona Centro/Norteamericana (CONCEBE): La sede y fecha están por definirse. Los siete países contendientes son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Aquí, México y Nicaragua parten con la condición de equipos a vencer.

En resumen, Cuba tiene posibilidades reales de clasificación, pero deberá rendir al máximo para superar a sus grandes rivales caribeños sobre todo a Puerto Rico , México y Panamá. El torneo promete ser muy reñido.

El equipo llega al certamen como uno de los grandes Favoritos no solo para lograr la clasificación mundialista sino para discutir el título del torneo.

A la ofensiva figuras como Cristian Rodríguez capitán del equipo, Yuliesky Remón , Dairon Miranda , Raidel Sánchez , Harold Vásquez, Yasel Isaquirre , Jean Lucas Baldoquín , Euglides Pérez .

El comportamiento de su ofensiva y de hombres claves y su picheo ( Darío Sarduy, José Ignacio Bermúdez, Rafael Orlando Perdomo, Yunier Batista , Lee Andy Plumas , Alexey Ricardo , Frecd Cejas , entre otros será determinante.