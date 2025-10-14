Alto voltaje en la reanudación de la Serie Nacional de Béisbol

Con varios duelos de alto voltaje que influirán directamente en la tabla de posiciones, se reanuda hoy la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras la jornada de descanso y el traslado de los equipos a nuevas sedes.

Tres enfrentamientos entre selecciones ubicadas dentro de la zona clasificatoria destacan en una semana que marcará las séptimas subseries particulares y acercará el calendario regular a su primera mitad.

Los líderes Cocodrilos de Matanzas (22-8) visitarán el estadio José Antonio Huelga para medirse a los Gallos espirituanos (17-13), caídos a la séptima posición luego de ceder en sus dos últimas presentaciones en el Latinoamericano.

La tropa de Armando Ferrer, que hasta ahora protagoniza una hombrada con las piezas disponibles, arriba con buenos números en todos los departamentos fundamentales, especialmente en la defensa, donde exhibe un brillante promedio de 984.

Por su parte, los espirituanos intentarán aprovechar la localía y la solidez de su pitcheo para escalar posiciones y alejarse de la zona de peligro, donde varios equipos pugnan por superar la línea imaginaria que separa al grupo de privilegio.

En el estadio 26 de Julio se anticipa un duelo de máxima tensión entre los Cazadores de Artemisa (18-9) y los Industriales de La Habana (17-10), ocupantes de los puestos tres y cuatro, respectivamente.

Los anfitriones, dirigidos por Yulieski González, buscarán acercarse al trono apoyados en el cuerpo de lanzadores más efectivo del campeonato (3.23 PCL), mientras los capitalinos no pueden permitirse resbalones, acosados por un pelotón que amenaza con desplazarlos en la clasificación general.

Otro de los choques más esperados será el que protagonicen las Avispas de Santiago de Cuba, segundas con balance de 19-9, y los Leñadores de Las Tunas, sextos con 16-11. Todo un clásico oriental donde se espera que los bates suenen sobre la grama del Guillermón Moncada.

Las Avispas han desatado su poder ofensivo con 263 carreras anotadas y 56 cuadrangulares —uno cada 15.9 veces al bate—, lideradas por los fenómenos Yoelquis Guibert y Yoel Yanqui, este último dueño de la triple corona ofensiva con promedio de .463, 13 vuelacercas y 47 impulsadas.

Otros duelos de interés que comienzan este martes serán los de Cachorros de Holguín (18-11) ante los Toros de Camagüey (15-15) en el Calixto García, y los de Huracanes de Mayabeque (16-13) frente a los sorprendentes Elefantes de Cienfuegos (13-13) en el 5 de Septiembre, todos en plena batalla por los cupos a la postemporada.

Por último, también están pactados los enfrentamientos Villa Clara (8-18)–Ciego de Ávila (10-16), Pinar del Río (10-17)–La Isla (5-24) y Granma (12-14)–Guantánamo (7-22), siempre en casa de los segundos.

Tomado de ACN