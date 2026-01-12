Televisión Avileña

Envía Nicolás Maduro Moros mensaje desde Estados Unidos

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 12, 2026

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, transmitió un mensaje de fortaleza en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, tras mantener contacto con el equipo legal del mandatario, informó Venezolana de Televisión desde sus canales.

El parlamentario declaró que los abogados informaron sobre el buen estado de ánimo del jefe de Estado, quien pidió a sus seguidores no entristecerse y aseguró que “estamos bien, somos unos luchadores”.

Durante un encuentro con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro Guerra denunció que contra el presidente se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías.

Señaló que, pese a las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense, Nicolás Maduro se mantiene moralmente íntegro y fuerte, y subrayó que su liderazgo no ha sido doblegado.

El diputado instó a la militancia a preservar la unidad interna y ratificó su confianza en figuras clave como la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Finalmente, Maduro Guerra indicó que la ruta para superar los desafíos actuales consiste en seguir las instrucciones del presidente, mantener la cohesión política y garantizar la estabilidad institucional frente a las presiones externas.

Tomado de ACN

