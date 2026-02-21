Televisión Avileña

Cuba

Retornan a 116 migrantes irregulares desde Estados Unidos

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 20, 2026

En cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, este jueves 19 de febrero se produjo el segundo vuelo procedente de Estados Unidos con 116 migrantes irregulares (88 hombres y 28 mujeres), por el Aeropuerto Internacional José Martí.

‎Con esta operación, suman 302 personas las devueltas a Cuba en los primeros meses del año.

‎Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Tomado de Cubadebate

