Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba

¡Denunciemos este acto de Piratería Imperial!

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Dic 11, 2025

La delegación cubana que participa en la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América quiere hacer público su respaldo al Comunicado de la República Bolivariana de Venezuela donde se denuncia «el robo descarado y el acto de piratería internacional» que constituye el asalto e incautación de un buque petrolero en el mar Caribe.

Nuestra delegación condena este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, cuando acaba de anunciarse la llamada Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que reivindica, 200 años después de su gestación, la abominable Doctrina Monroe a partir del llamado «Corolario Trump».

Como expresa el Comunicado bolivariano, ha quedado al descubierto el verdadero objetivo de la ofensiva imperial contra la hermana Venezuela: la pretensión obsesiva de apropiarse de sus recursos naturales. Se trata de una demostración de todo lo que este Imperio en decadencia, negado a aceptar el advenimiento irreversible de un orden internacional multipolar, está dispuesto a hacer para imponer su agenda e intereses contra nuestros pueblos.

Convocamos a todos los movimientos, organizaciones y personas dignas de la región y del mundo a sumarse a la denuncia de esta infamia.

 

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Resaltan importancia de consulta popular del Programa de Gobierno

Dic 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Ajustan programa de trabajo del XI Pleno del Comité Central del Partido

Dic 10, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Cultura

Declarada la Práctica del Son Cubano, Patrimonio de la Humanidad

Dic 10, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Analizan delegados majagüenses temas de interés socio-económicos en la Asamblea Municipal del Poder Popular

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

¡Denunciemos este acto de Piratería Imperial!

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

“Raúl Cervantes fue un hombre de Fidel”

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Desde este jueves, Leer la Historia en Ciego de Ávila

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila