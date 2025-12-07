Televisión Avileña

Saludan en Cuba aniversario de la FEEM

Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Dic 6, 2025

Autoridades de Cuba saludan hoy el aniversario 55 de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y felicitan a los miembros de esta organización.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), congratuló en la red social X a los alumnos de los centros de la enseñanza media del país y señaló: «Con ustedes, el futuro de la Patria, contamos siempre».

También Meyvis Estevez Echeverría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), recordó en esa red social lo que pidió él Comandante en Jefe Fidel Castro a los miembros de la FEEM: «Una sola orden y para el futuro: Cuiden siempre esta Revolución».

La FEEM surge el 6 de diciembre de 1970, como parte del proceso de fortalecimiento de las organizaciones de masas, con el fin de revitalizar el movimiento estudiantil en la enseñanza media.

Su principal objetivo fue canalizar las inquietudes de los estudiantes.

Tomado de ACN

Telecentro Provincial Ciego de Ávila

